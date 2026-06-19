Задержанного в Псковской области по делу об убийстве ребёнка признали вменяемым

12:22, 19 июня 2026, ПАИ

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым мужчину, который обвиняется в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Резонансный случай произошёл в конце января этого года. Об этом РИА Новости сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

По словам Юрия Яшкова, мужчина признан вменяемым и адекватным. Психических отклонений у него не выявили. Результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.

Напомним, девятилетний мальчик пропал 30 января. По данным следствия, он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, после чего сел в автомобиль к мужчине и пропал. Позднее машину удалось отследить до Ломоносовского района Ленинградской области, однако ребёнка в салоне уже не было. В поисках мальчика участвовало более 200 волонтёров, а также сотрудники силовых структур.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, сопряжённом с похищением (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Подозреваемого задержали в Псковской области и доставили в Санкт-Петербург. Мужчина признался в совершении убийства. Как ранее сообщала «Фонтанка», задержанный заявил следователям, что утопил ребёнка.

Подозреваемый – 38-летний мужчина, уроженец Луганской области. Он был женат, у него есть ребёнок, переехал в Санкт-Петербург для работы в строительной сфере.