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«Мы часто путаем воспитание с дрессурой»: Наталия Соколова дала советы родителям

На радио «7 НЕБО» вышел 18-й выпуск авторской программы «Внимание, дети!», которую ведёт уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Новый эфир посвятили одному из самых сложных вопросов для родителей – как воспитать достойного человека и при этом не потерять собственные силы.

Фото: ПАИ

Поводом для разговора стал вопрос одного из жителей региона, который обратился к детскому омбудсмену во время прогулки в парке. «Наталия, а как правильно воспитывать современных детей, как говорится, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы и воспитать достойного человека?» – спросил мужчина.

По словам Наталии Соколовой, такие темы требуют серьёзного обсуждения с участием специалистов и родителей. «Будем сегодня вместе размышлять, как из наших вечно сидящих в телефоне, спорящих по каждому поводу, требующих внимания и одновременно отгораживающихся наушниками и экранами существ воспитать человека, которым не стыдно будет гордиться», – отметила ведущая.

Она подчеркнула, что достойный человек – это не обязательно отличник или ребёнок, который беспрекословно слушается взрослых.

«Достойный, на мой взгляд, – это тот, кто умеет отвечать за свои поступки, уважать других и при этом оставаться собой», – сказала Наталия Соколова.

Одной из распространённых ошибок в воспитании она назвала стремление сделать ребёнка «удобным». «Мы часто путаем воспитание с дрессурой. «Сделай так, потому что я так сказала», «Не спорь со старшими», «Будь удобным». И вроде бы мы хотим вырастить личность, а на деле формируем удобного исполнителя», – считает омбудсмен.

В качестве главных инструментов воспитания Наталия Соколова назвала ответственность, дисциплину и личный пример родителей. По её словам, детям важно позволять сталкиваться с последствиями собственных поступков.

«Мы часто боимся давать детям последствия их поступков. А зря. Именно последствия – лучший воспитатель», – отметила она.

Отдельное внимание в программе уделили теме родительского выгорания. Ведущая напомнила, что забота о себе – необходимое условие для гармоничных отношений в семье.

«Помните правило кислородной маски: сначала на себя, потом на ребёнка. Это не эгоизм. Это основа устойчивости», – подчеркнула Наталия Соколова.

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