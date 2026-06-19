Фильмы из Якутии покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Фильмы из Якутии покажут на фестивале «Западные ворота – 2026» в Пскове, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа фестиваля «Новое кино Якутии» объединяет ленты разных жанров, раскрыв Якутию во всем её многообразии и культурной самобытности.
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Герои картин преодолевают суровость северного края, сталкиваются с силами древних духов и ищут гармонию между прошлым и будущим.
В программе фильмы «На краю света», «Айхал», «Подари мне цветы | Сибэкки биэрээри», «Мои таёжные каникулы | Мэхээлэчээн Булчут» и «Диодорова. Против течения».
Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.
Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.
Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.
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