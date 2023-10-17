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Общество

Соревнования по робофутболу пройдут в псковском «Кванториуме»

Собрать робота и сыграть в робофутбол приглашают юных робототехников в детском технопарке «Кванториум Псков». Первый открытый региональный чемпионат по робофутболу пройдёт на базе технопарка 17 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе «Кванториума».

Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум Псков»

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки от 8 до 18 лет из Пскова и Псковской области. Это могут быть команды организаций дополнительного и общего образования, «Точек роста» и просто любители робототехники. Заявиться на конкурс могут и новички.

Для всех участников мастер-класс по сборке роботов в онлайн-формате проведёт федеральный эксперт по мобильной робототехнике и наставник «Кванториума» Игорь Лубягин.

В конкурсе будет два этапа. На первом участники должны собрать двух роботов (вратаря и нападающего) с помощью робототехнических наборов и прислать видео организаторам мероприятия. Второй этап пройдёт на площадке детского технопарка, где готовые устройства сразятся в футбольном поединке. Жюри будет оценивать игру в двух категориях – «Юниоры» и «Профессионалы». 

«В основе чемпионата лежит игровая форма, командная работа, дух здорового соперничества. Как показывает наш опыт, это отличный старт для изучения серьёзной темы», – сказала директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

Партнёрами и спонсорами мероприятия выступают ПсковГУ, проект «Робофинист», центр развития кадрового потенциала и завод кровельных и фасадных систем.

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