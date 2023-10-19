Эксперт оценил рост стоимости зимних шин в России

09:31, 19 октября 2023, ПАИ

Российский рынок зимних шин в III квартале текущего года представлен практически в равных долях продукцией как отечественного, так и иностранного производства. Об этом говорят данные исследования государственной системы маркировки «Честный знак».

На вопрос, стоит ли уже менять летние шины на зимние, эксперт государственной системы маркировки «Честный знак» однозначно ответил – да. «Если вы сомневаетесь в смене шин, есть простой лайфхак. Проверьте свои батареи. Если они теплые, значит, холодный сезон уже наступил и надо заменить летние шины», – сказал эксперт.

Отметим, ранее псковский метеоролог посоветовала автомобилистам сменить шины на зимние до конца октября.

Эксперты проанализировали структуру предложения и спроса на шипованные и нешипованные («липучки») зимние шины.

По данным исследования, средневзвешенная цена одной зимней шипованной шины по итогам сентября текущего года составила 6 653 рубля. Наступление осени не привело к заметному увеличению цен на шипованные шины: за месяц их стоимость увеличилась на 5% (средневзвешенная цена в августе составила 6 363 рубля). Но с начала года стоимость такой шины все же поднялась на 14% – в сентябре 2022 года показатель был на уровне 5 826 рублей за покрышку.

В случае с «липучками» средневзвешенная цена такой шины в сентябре составила 6 181 рубль. Этот тип шин также незначительно вырос в цене с наступлением осени: зафиксированная в сентябре средневзвешенная цена выше на 8%, чем в августе 2023 года, когда одна покрышка стоила 5 717 рублей. За год стоимость «липучек» выросла на 9% – в сентябре 2022 года показатель был на уровне 5 650 рублей за покрышку.

Напомним, в Пскове фиксируется постепенный рост спроса на замену летней автомобильной резины на зимнюю.

По данным системы маркировки, в III квартале 2023 года в оборот введено более 4,5 миллиона нешипованных зимних шин – это на 25% больше, чем в III квартале 2022 года, когда объем был на уровне 3,6 миллиона покрышек, и на 132% больше, чем в II квартале 2023 года (тогда объемы импорта и внутреннего производства составили 1,9 млн штук).

Что касается шипованных шин, объем на рынке в III квартале этого года составил 6,2 миллиона штук, что на 32% больше, чем было введено в оборот в III квартале 2022 года (4,7 миллиона покрышек), и на 32% больше, чем объемы импорта и внутреннего производства «шипов» в II квартале 2023 года (4,7 миллиона штук).

«В России в III квартале 2023 года рынок зимних шин почти в равных долях представлен продукцией как отечественного, так и иностранного производства, но объемы введенных в оборот шин российского производства на несколько процентных пунктов превышают импорт», – отметил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Кирилл Волков.