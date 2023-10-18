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Политика

Утвердить границы зон охраны Анастасьевской часовни в Портянниково предстоит депутатам

Пакет документов о зонах охраны часовни Анастасьевская в Псковском районе, подготовленный комитетом по охране объектов культурного наследия, поступил на утверждение в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Утвердить границы зон охраны Анастасьевской часовни в Портянниково предстоит депутатам. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Памятник регионального значения расположен в деревне Портянниково Писковичской волости посреди частной жилой застройки. Небольшая квадратная часовня в её нынешнем виде была построена в 1936 году – здание было восстановлено в формах сгоревшей деревянной часовни, основанной предположительно в XVIII веке и приписанной к Богоявленской церкви на Запсковье.

Согласно документам, в границах охраняемой территории выделяются две зоны: охранная зона и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Для каждого из двух участков устанавливаются отдельные требования к градостроительным регламентам.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, комментируя документ накануне его парламентского обсуждения, обратил внимание, что в последние годы депутаты довольно часто рассматривают охранные зоны объектов культурного наследия. «На этот раз речь идёт о совсем небольшой часовне, расположенной в населённом пункте, где проживает около 140 человек. Люди должны знать и понимать, что живут рядом с региональным памятником, это накладывает определённые ограничения – это часть нашей истории, и мы должно сохранить её и передать потомкам», – подчеркнул депутат.

Алексей Севастьянов назвал подготовленный проект зон охраны золотой серединой – регламенты позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия и определить чёткие и понятные для людей правила. Председатель комитета обратил внимание, что до поступления в Собрание проект зон охраны был доступен для общественного обсуждения на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Предложений и замечаний от граждан не поступало.

В охранной зоне, куда входит сам объект культурного наследия и территория в непосредственной близости от часовни, запрещается капитальное строительство, изменение объёмно-планировочных параметров существующих зданий и исторической планировочной структуры улиц, возведение сплошных оград, использование сэндвич-панелей.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности не допускается увеличение высотных параметров зданий, а увеличение объёмов не может превышать 50 процентов. Под запрет попала облицовка фасадов зданий полимерными и металлическими материалами, изменение элементов декора, оконных и дверных проёмов, размещение телевизионных тарелок и кондиционеров на главных фасадах зданий. Кроме того, запрещается раздел земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома в случае, если это приведёт к изменению исторической планировки квартала.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, если установление зон охраны объекта культурного наследия повлечёт причинение убытков для граждан, понесённые убытки будут возмещены за счёт регионального бюджета.

Документ предварительно будет рассмотрен на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, а затем на сессии областного Собрания депутатов.

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