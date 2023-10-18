Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Путин: Россия и Китай будут совместно развивать инициативу «Один пояс – один путь»

Россия и Китай будут совместно развивать инициативу «Один пояс – один путь». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что не видит конкуренции в области развития китайской инициативы «Один пояс – один путь» и евразийского партнёрства, по обоим вопросам Москва и Пекин будут работать совместно.

«Если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс – один путь», это будет создавать синергетический эффект для тех усилий и тех вложений, которые мы сейчас делаем, развивая российские возможности. Мы в этом заинтересованы», – сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что развитие инициативы «пояса и пути» напрямую влияет на развитие российской инфраструктуры в положительном ключе.

«Когда мы развиваем и Транссиб, и БАМ, Северный морской путь, наши железнодорожные ветки Север – Юг, железнодорожную и автомобильную сеть – вот это всё, если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс – один путь», будет создавать синергетический эффект», – пояснил президент России.

По его словам, китайская инициатива касается практически всех регионов мира, тогда как евразийское партнёрство является локальным, хотя и абсолютно приоритетным для России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Историк: Народ в Латвии никогда не был субъектом политики
18 октября 2023

Сергей Ефименко: Мир прошёл точку невозврата
18 октября 2023

Глушить прибалтийские радиостанции в Псковской области предложил экс-депутат Европарламента
18 октября 2023

Экс-депутат Европарламента: Информационная война направлена на тотальное уничтожение России
18 октября 2023

О необходимости обеспечить информационный суверенитет заявил губернатор Псковской области
18 октября 2023

Миллионы наших соотечественников кормят сказками про орков – Михаил Ведерников
18 октября 2023

Михаил Ведерников привёл пример востребованности соседями из стран Балтии информации из России
18 октября 2023

Сегодня мы внутри урагана нового мира – Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...