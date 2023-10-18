Владимир Путин: Россия и Китай будут совместно развивать инициативу «Один пояс – один путь»
Россия и Китай будут совместно развивать инициативу «Один пояс – один путь». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что не видит конкуренции в области развития китайской инициативы «Один пояс – один путь» и евразийского партнёрства, по обоим вопросам Москва и Пекин будут работать совместно.
«Если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс – один путь», это будет создавать синергетический эффект для тех усилий и тех вложений, которые мы сейчас делаем, развивая российские возможности. Мы в этом заинтересованы», – сказал Владимир Путин.
Он также добавил, что развитие инициативы «пояса и пути» напрямую влияет на развитие российской инфраструктуры в положительном ключе.
«Когда мы развиваем и Транссиб, и БАМ, Северный морской путь, наши железнодорожные ветки Север – Юг, железнодорожную и автомобильную сеть – вот это всё, если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс – один путь», будет создавать синергетический эффект», – пояснил президент России.
По его словам, китайская инициатива касается практически всех регионов мира, тогда как евразийское партнёрство является локальным, хотя и абсолютно приоритетным для России.
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