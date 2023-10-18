Владимир Путин: Россия и Китай будут совместно развивать инициативу «Один пояс – один путь»

15:44, 18 октября 2023, ПАИ

Россия и Китай будут совместно развивать инициативу «Один пояс – один путь». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что не видит конкуренции в области развития китайской инициативы «Один пояс – один путь» и евразийского партнёрства, по обоим вопросам Москва и Пекин будут работать совместно.

«Если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс – один путь», это будет создавать синергетический эффект для тех усилий и тех вложений, которые мы сейчас делаем, развивая российские возможности. Мы в этом заинтересованы», – сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что развитие инициативы «пояса и пути» напрямую влияет на развитие российской инфраструктуры в положительном ключе.

«Когда мы развиваем и Транссиб, и БАМ, Северный морской путь, наши железнодорожные ветки Север – Юг, железнодорожную и автомобильную сеть – вот это всё, если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс – один путь», будет создавать синергетический эффект», – пояснил президент России.

По его словам, китайская инициатива касается практически всех регионов мира, тогда как евразийское партнёрство является локальным, хотя и абсолютно приоритетным для России.