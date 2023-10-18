Система «Безопасный город» появится ещё в трёх муниципалитетах Псковской области
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появится ещё в трёх муниципалитетах Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
«Мы планируем подключить к комплексу видеокамеры всех наших школ, военкоматов, судебных участков, СИЗО-2. И планируем развернуть эту систему ещё в трёх муниципалитетах: Великие Луки, Пушкинские Горы и Островский район», – рассказал губернатор.
Глава региона отметил, что реализация этих планов упирается не только в необходимость закупки дополнительных камер, но и в недостаточную ёмкость имеющегося на сегодняшний день серверного оборудования.
«Также на сегодняшний день отсутствует единый центр обработки данных, который позволил бы обеспечить информационно-политическую поддержку принятия решений», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что с помощью системы «Безопасный город» удалось выявить более 800 правонарушений и четыре преступления в Псковской области.
Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» провели для участников Псковского международного медиафорума
Более 800 правонарушений выявили в Псковской области с помощью системы «Безопасный город»
Концепцию нового молодёжно-патриотического медиацентра разработали в Псковской области