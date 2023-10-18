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Происшествия

Два рыбака пропали в Псковском районе

54-летнего Сергея Кириллова и 52-летнего Дмитрия Сенина разыскивают в деревне Писковичи Псковского района Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Два рыбака пропали в Псковском районе. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

14 октября мужчины ушли на рыбалку и не вернулись.

Приметы Сергея Кириллова: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, зелёные глаза. Был одет в зелёную камуфлированную куртку, штаны, зелёные резиновые сапоги.

Дмитрий Сенин был в зелёных штанах и чёрных резиновых сапогах. Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы. 

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчин, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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