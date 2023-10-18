Два рыбака пропали в Псковском районе

16:14, 18 октября 2023, ПАИ

54-летнего Сергея Кириллова и 52-летнего Дмитрия Сенина разыскивают в деревне Писковичи Псковского района Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

14 октября мужчины ушли на рыбалку и не вернулись.

Приметы Сергея Кириллова: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, зелёные глаза. Был одет в зелёную камуфлированную куртку, штаны, зелёные резиновые сапоги.

Дмитрий Сенин был в зелёных штанах и чёрных резиновых сапогах. Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчин, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.