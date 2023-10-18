17 проектов представят Псковскую область в национальных финалах туристических премий

17:17, 18 октября 2023, ПАИ

17 региональных проектов представят Псковскую область в национальных финалах трех туристических премий. Об этом рассказала врио председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Среди мер, принимаемых в регионе с целью развития туристической отрасли, она отметила привлечение топовых отраслевых мероприятий.

Так, по результатам окружных этапов крупных Всероссийских туристических конкурсов – Russian Event Awards, «Маршрут года» и «Туристический сувенир» – 17 региональных проектов примут участие в национальных финалах премий.

Туристский информационный центр (ТИЦ) – финалист сразу двух премий. Эксперты отметили идею ТИЦ по созданию новой туристической игры по достопримечательностям Псковской области. Кроме того, лучшим признан ежегодный туристический буклет организации.

В свою очередь, Михаил Ведерников подчеркнул, что внимание к региону со стороны федерального центра растет и подобный опыт важен для туристической сферы области.

Напомним, окружные финалы трех премий прошли в Пскове с 3 по 7 октября. Как проходили эти мероприятия, можно посмотреть здесь.