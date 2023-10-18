Итоги дня. 18 октября 2023 года

21:02, 18 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги среды, 18 октября 2023 года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости обеспечить информационный суверенитет. Он также дал ёмкую оценку произошедшим в мире политическим и общественным трансформациям. Речь об этом шла на IV Псковском медиафоруме.

Епископ Арсений возведён в сан митрополита Псковского и Порховского. Рукоположил нового владыку патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

В кабине следовавшего из Эстонии автомобиля псковские таможенники обнаружили больше 10,5 тысячи монет разных стран, годов выпуска и достоинств. Общий вес находки – почти 40 килограммов.

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершились в Псковской области. На этой неделе журналисты побывали в Острове, на Кутаринской ферме, в усадьбе «Ореховно», в Полистовском заповеднике, на базе отдыха «Волынь», на частной сыроварне «Тремпелис» и других не заезженных туристами местах.

Кулинар из Пскова Татьяна Иванова стала участницей нового выпуска шоу кулинарных рекордов «Король десертов» на телеканале «Пятница!».