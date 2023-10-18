Итоги дня. 18 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги среды, 18 октября 2023 года.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости обеспечить информационный суверенитет. Он также дал ёмкую оценку произошедшим в мире политическим и общественным трансформациям. Речь об этом шла на IV Псковском медиафоруме.
Епископ Арсений возведён в сан митрополита Псковского и Порховского. Рукоположил нового владыку патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
В кабине следовавшего из Эстонии автомобиля псковские таможенники обнаружили больше 10,5 тысячи монет разных стран, годов выпуска и достоинств. Общий вес находки – почти 40 килограммов.
Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершились в Псковской области. На этой неделе журналисты побывали в Острове, на Кутаринской ферме, в усадьбе «Ореховно», в Полистовском заповеднике, на базе отдыха «Волынь», на частной сыроварне «Тремпелис» и других не заезженных туристами местах.
Кулинар из Пскова Татьяна Иванова стала участницей нового выпуска шоу кулинарных рекордов «Король десертов» на телеканале «Пятница!».
Жителям Псковской области напомнили, что не нужно выбрасывать органические отходы в мусорные баки