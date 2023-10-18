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«Мир сошёл с ума»  – охарактеризовал Михаил Ведерников произошедшие с миром трансформации

«Мир сошёл с ума», - так губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём выступлении на IV Псковском медиафоруме охарактеризовал произошедшие с миром трансформации. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году тема форума – «СМИ в условиях многополярного мира». Это очень хороший выбор организаторов. Многих волнует вопрос организации работы в изменившихся условиях современности. И касается это далеко не только журналистов. Уверен, каждый из вас не раз думал про себя, насколько всё изменилось за последние несколько лет. Наиболее ёмкая характеристика произошедших трансформаций: «Мир сошёл с ума», - заявил губернатор региона.

Михаил Ведерников отметил, что большинство ведёт отсчёт «нового мира» с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

«Ещё в 2019 году немыслимо было представить, чтоб в канадском парламенте аплодировали нацисту. И не какому-то последователю нацистских идей – а настоящему карателю, каким-то чудом дожившему до наших дней. Всего четыре года назад казалось невозможным, чтобы Еврокомиссия требовала от частной соцсети ввести цензуру. Илону Маску вынесли официальное предупреждение, что он обязан обеспечить модерацию бывшего Твиттера и удалять ту информацию, которая не нравится еврокомиссару. И если десяток лет назад Евросоюз костьми бы лёг за свободу слова, сегодня он считает возможным диктовать свои условия цензуры независимому бизнесмену вообще с другого континента. Похожие требования выдвигались и Павлу Дурову», - констатировал Михаил Ведерников.

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