Псковича осудили за покупку поддельных водительских прав

09:18, 19 октября 2023, ПАИ

В Пскове осудили мужчину за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В марте 2019 года мужчина, находясь в городе Пушкино Московской области решил купить поддельные водительские права. Через социальную сеть пскович зашел на один из интернет-сайтов, где договорился с неизвестным об изготовлении удостоверения, предоставил ему свои данные и фотографию, а также заплатил ему 40 000 рублей.

28 июля текущего года мужчина, будучи пьяным, сел в припаркованный на улице Шестака в Пскове автомобиль и поехал в сторону деревни Кебь Псковского района. Однако вскоре его остановил сотрудник ДПС, которому пскович предъявил поддельное удостоверение.

Псковский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 327 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.