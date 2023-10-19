Участок улицы Байкова в Пскове будет закрыт для проезда до конца рабочего дня

10:48, 19 октября 2023, ПАИ

Сегодня с 11:00 до 17:00 участок улицы Байкова в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной в Пскове будет закрыт для проезда. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с работами по восстановлению благоустройства территории после земляных работ на сетях теплоснабжения.

Объехать этот участок можно по улице Западной, Коммунальной и Рокоссовского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.