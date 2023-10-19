Псковичка похитила продукты из магазина

11:47, 19 октября 2023, ПАИ

Псковичка похитила продукты из магазина на улице Первомайской в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Росгвардейцы получили сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продуты питания общей стоимостью 2 200 рублей.

По факту кражи проводится проверка.