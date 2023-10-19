Псковичка похитила продукты из магазина
Псковичка похитила продукты из магазина на улице Первомайской в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Росгвардейцы получили сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продуты питания общей стоимостью 2 200 рублей.
По факту кражи проводится проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 октября 2023
Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках