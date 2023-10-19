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Происшествия

Безработный пскович фиктивно прописал восемь граждан Афганистана

Житель Пскова фиктивно зарегистрировал восемь граждан Афганистана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, безработный 35-летний пскович прописал на территории города восемь граждан Афганистана без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также за данное нарушение псковичам грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, лишение свободы на срок до трёх лет.

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