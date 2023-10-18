Семья погибшего контрактника обратилась за помощью к Александру Котову

12:21, 19 октября 2023, ПАИ

Семья погибшего участника СВО обратилась с просьбой помочь ускорить получение положенных выплат к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову. 19 октября спикер провёл приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Сергей Бурилов служил по контракту, погиб 20 августа, за прошедшие два месяца семья получила единоразовую выплату, которую назначает регион, но пенсии по потере кормильца и других пособий до сих пор нет. Кроме того, дочь погибшего военнослужащего не успела вовремя собрать документы, чтобы в следующем году получать социальный пакет в денежном выражении – опоздала всего на несколько дней.

Александр Котов извинился перед родственниками бойца от имени органов власти и социальных служб и пообещал оказать возможную помощь. Одно обращение спикер направит в региональное отделение социального фонда с просьбой учесть короткие сроки, которые были отведены на сбор документов, и перевести положенную от государства поддержку в денежное выражение. Второе письмо председатель направит в Военный комиссариат Псковской области. Кроме того, помощь в сборе документов и в разъяснении ситуации по просьбе Александра Котова окажет региональный филиал фонда «Защитники Отечества» – организации уже известна семья заявителей.

«Семьи погибших бойцов нуждаются в особом сопровождении. Понятно, что в состоянии глубокого горя родственники могут что-то сделать не совсем правильно или не успеть в установленные сроки. Такие обстоятельства нужно учитывать. А главное, сотрудникам служб, с которыми приходится взаимодействовать родителям, супругам, детям погибших участников боевых действий, оставаться внимательными и человечными и не превращать приём документов в бездушный конвейер», – прокомментировал обращение Александр Котов.

Уже сегодня супруга контрактника придёт на приём в фонд «Защитники Отечества». Ответы на запросы спикера будут направлены семье по получении.