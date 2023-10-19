Владимир Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированной табачной продукции
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную транспортировку гражданами немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом пишет «Интерфакс».
Закон вводит в статью 14.53.1 КоАП ответственность за транспортировку табачных изделий, не маркированных специальными акцизными марками в соответствии с законодательством. Это касается в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза.
За незаконную транспортировку положен штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции. Правила касаются перевозки соответствующей продукции сверх установленной законодательством нормы.
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