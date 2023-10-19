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Общество

Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее

Уникальный инклюзивный проект «Небесные покровители» начал работу в пространстве постоянной экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в Псковском музее-заповеднике вчера, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Проект «Небесные покровители» – это совместная с Государственным музеем истории религии выставка, которая знакомит как зрячих, так и незрячих посетителей с художественным искусством, подчеркнули в Псковском музее.

«Не секрет, что среди нас есть люди, которым нельзя сказать «посмотри», и эти люди воспринимают мир через ощущения, дотрагиваясь. И вот под руководством специалистов университета имени Герцена была создана серия работа из пластического гипса рельефных изображений святителей Русской земли. Для музея имеет огромное значение то, что люди с ослабленным зрением смогут прийти сюда, прикоснуться к искусству и узнать о жизни выдающихся личностей», – сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Первыми с новой выставкой познакомились подопечные Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Заведующая центром музейной инклюзии Государственного музея истории религии Юлия Тугаринова провела для них экскурсию, а также рассказала о том, как создавался проект.

«Проект начинался по инициативе петербургских скульпторов, которые решили создать произведения искусства, доступные для зрячих и незрячих людей одновременно. Это была непростая работа, потому что нужно было учесть много вопросов восприятия искусства незрячими людьми, их опыт тактильного восприятия, нужно было соблюсти баланс и сохранить художественную ценность произведений», – отметила Юлия Тугаринова.

Гости презентации по достоинству оценили проект и отметили его важность, подчеркнули в музее. Особенно им понравилось, что выставка сопровождается аудиогидом с тифлокомментарием, а этикетаж дублирован рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это способствует лучшему восприятию картин, помогает вникнуть в тему работ, добавили в культурном учреждении.

Выставка работает и доступна для посещения в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 в пространстве постоянной экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» до 10 ноября.

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