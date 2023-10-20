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Общество

Псковичи не готовы к выводу монет из оборота – опрос

К выводу монет из денежного оборота псковичи пока не готовы, несмотря на то что большинство предпочитает безналичную оплату, сообщается в опросе SuperJob. Тем временем чеканка копеек в России уже прекращена, в 2023 году Центробанк выпускает монеты номиналом от 1 рубля и выше.

45 % псковичей рассказали, что обычно тратят мелочь, 24 % – складывают в копилку, 16 % – отдают детям. 5 % опрошенных меняют монеты на банкноты, 3 % – жертвуют на благотворительность, 2 % – выбрасывает монеты, 5 % – находят им иное применение (носят с собой 10-рублёвки в качестве жетона для тележек в супермаркетах, коллекционируют, оставляют чаевые на заправках).

Лишь 30 % горожан подняли бы монету на улице: 19 % – независимо от её номинала, 11 % – только 5 или 10 рублей. 54 % псковичей не станут подбирать монету. Для некоторых это вопрос стеснения и принципов, для других – суеверие («Не мною заработано, не мною взято. Переносчик заразы»).

При этом только 21 % горожан считают, что монеты следует вывести из денежного оборота (авторы исследования решили спросить только о рублях, так как разговор о копейках в нынешних условиях кажется им совсем несерьёзным): 6 % – за то, чтобы отказаться от монет по 1 и 2 рубля, 8 % – 1, 2 и 5 рублей, 7 % – за отказ вообще от всех монет. 60 % считают, что выводить монеты из денежного оборота не следует.

Женщины чаще тратят монеты и отдают мелочь детям, мужчины – складывают в копилку. Поднять монету на улице мужчины считают незазорным в 2,5 раза чаще женщин.

Чем выше уровень дохода, тем больше уважения к монетам: горожане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц чаще говорят, что подбирают монетки на улице, и реже демонстрируют готовность расстаться с мелочью.

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