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Общество

Останки 11 советских солдат перезахоронили в Куньинском районе

Перезахоронение останков 11 советских солдат прошло на братском воинском захоронении в деревне Ущицы Куньинского района. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Останки 11 советских солдат перезахоронили в Куньинском районе. Фото здесь и далее: районная газета «Пламя»

В митинге на церемонии перезахоронения останков красноармейцев, погибших в 1941 году на территории Куньинского района, участвовали члены поисковых отрядов «Велес» Куньинского района имени Андрея Белугина, «Штурм» города Великие Луки, заместитель главы района Олеся Наделко, депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Савельев, руководитель Ущицкого Дома культуры, депутат районного собрания Светлана Белугина, учащиеся Ущицкой школы, жители деревни Ущицы.

Панихиду по воинам провёл настоятель храма святителя Тихона посёлка Кунья Дмитрий Соловьев.

«Все найдены на территории Куньинского района. Четверо были найдены и подняты в районе Ущиц совместно с отрядом «Штурм». Один именной – им оказался уроженец Коми – Архипов Фадей», – рассказал командир поискового отряда Куньинского района «Велес» имени Андрея Белугина Алексей Васильев.

Всего на воинском захоронении покоятся останки 874 солдат. К сегодняшнему дню около захоронения был установлен баннер с информацией о воинском мемориале.

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