Борис Елкин объяснил, почему тротуар на Шоссейной получается «гуляющим»
Новые тротуары строят на улице Шоссейной в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Из-за того, что частные дома подходят близко к дороге, проложить пешеходные дорожки с обеих сторон не получилось, поэтому тротуар как бы «гуляет» с одной стороны улицы на другую», – пояснил он.
В местах, где придётся переходить дорогу, будут сделаны пешеходные переходы с освещением. Вдоль дорожки появятся урны, а на автобусных остановках – скамейки.
«Всего получится более 1,1 км тротуара от Алмазной до Окольной», – добавил Борис Елкин.
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