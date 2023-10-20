Врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина станет гостьей программы «Анамнез»

12:53, 20 октября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 октября, в 14:00. Собеседником ведущих станет главный внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению, врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина.

Какими топ-5 самыми частыми болезнями сердца страдают жители области? Почему у человека возникает повышенное давление и почему важно его контролировать? Как изменились подходы в лечении заболеваний сердца? Можно ли сохранить здоровым сердце до старости? Что любит наше сердце и какие продукты, физические нагрузки идут ему на пользу? Как погода влияет на сердце?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».