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Общество

Врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина станет гостьей программы «Анамнез»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 октября, в 14:00. Собеседником ведущих станет главный внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению, врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина.

Какими топ-5 самыми частыми болезнями сердца страдают жители области? Почему у человека возникает повышенное давление и почему важно его контролировать? Как изменились подходы в лечении заболеваний сердца? Можно ли сохранить здоровым сердце до старости? Что любит наше сердце и какие продукты, физические нагрузки идут ему на пользу? Как погода влияет на сердце?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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