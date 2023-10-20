Учения по розыску сбежавших заключённых прошло в псковском УФСИН

13:43, 20 октября 2023, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области прошли совместные тактико-специальные учения по розыску и задержанию сбежавших осужденных из ИК-3. В них приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, полиции и МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Согласно легенде, двое заключённых сбежали из колонии. Сразу после сообщения о происшествии весь личный состав исправительной колонии, а также аппарата управления и подведомственных учреждений был поднят по тревоге.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий преступников удалось обнаружить, однако один из беглецов, вооруженный охотничьим ружьём, укрылся в заброшенном доме и взял в заложники сотрудника одного из наблюдательных постов. Проведённые переговоры результата не принесли.

Руководитель оперативного штаба, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов принял решение о проведении спецоперации по обезвреживанию злоумышленника и освобождению заложника. Для этого были задействованы отряд специального назначения «Зубр» и СОБР «Гепард».

«Благодаря слаженности действий всех сил и средств преступники задержаны, заложник освобождён. Учения прошли успешно, поставленные цели и задачи выполнены в полном объёме. Руководством дана положительная оценка данному мероприятию», – отметили в пресс-службе.

В качестве обучаемых на учения были приглашены курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России.