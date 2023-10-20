Новый принцип формирования Псковского молодёжного парламента обсудят депутаты

13:57, 20 октября 2023, ПАИ

Новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании обсудят депутаты на октябрьской сессии. Предложенная концепция сохраняет количественный состав и возрастные рамки, но предполагает иной статус членов коллегиального органа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Половину из 26 мест, как и в действующем составе, распределят политические партии в соответствии с численным представительством в Собрании, вторую часть сформируют депутаты-одномандатники, наделив молодых людей статусом своих помощников.

«Задача заключается в том, чтобы, во-первых, ребята приобрели своего персонального наставника в лице действующего депутата, а во-вторых – смогли получить практику работы помощника, принимая участие в приёмах граждан, выполняя поручения, изучая принципы законотворческой деятельности», – прокомментировал готовящиеся преобразования куратор Молодёжного парламента, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, отметив, что подготовленный для молодых людей образовательный блок будет стимулировать развитие полезных в общественно-политической деятельности навыков.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что порядок формирования, когда члены Молодёжного парламента закреплены за конкретными депутатами, не нов и уже применялся ранее. Главное отличие предложенной схемы – статус, требующий определённой ответственности.

«Мы хотим сделать больший упор на образовательную часть, готовы предложить нашим молодым коллегам программу семинаров и тренингов, постараемся использовать разные формы и возможности, которые у нас есть, в том числе постоянно действующую в Печорском районе площадку форума «Истоки». Надеюсь, в этом нас поддержит Росмолодёжь. Предварительную работу в этом направлении мы уже начали. Надеемся, что в рамках этого образовательного проекта мы сможем провести интересные мероприятия с привлечением федеральных спикеров», – рассказал о планах Александр Котов и выразил надежду, что перемены помогут перезагрузить работу Молодёжного парламента.

Двухлетний срок полномочий остаётся неизменным, как и допустимый возраст членов молодёжного органа – на момент избрания кандидат должен быть не моложе 18 и не старше 35 лет.

Если депутатский корпус утвердит на сессии предложенные изменения, то новый состав Моложёного парламента, который необходимо избрать не позднее 1 января 2024 года, будет сформирован уже по новому принципу.