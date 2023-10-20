Почти 60 тысяч рублей заплатит великолучанин за незаконную ловлю рыбы

15:46, 20 октября 2023, ПАИ

Почти 60 тысяч рублей заплатит великолучанин за незаконную ловлю рыбы. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

2 апреля 41-летний великолучанин рыбачил на лесковую удочку со льда Жижицкого озера в Куньинском районе в запретные сроки для ловли рыбы. Его улов составил 4,7 килограмма. Гражданин причинил Северо-Западному территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству ущерб в размере 57 200 рублей.

В добровольном порядке мужчина причинённый ущерб не возместил. В итоге Великолукский городской суд взыскал с виновного данную сумму.