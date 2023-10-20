Перекрёсток улиц Гагарина и Бастионной закроют в Пскове почти на три недели

15:16, 20 октября 2023, ПАИ

Перекрёсток улиц Гагарина и Бастионной закроют для движения транспорта в Пскове почти на три недели: с 8:00 22 октября по 20:00 10 ноября. На участке будут идти дорожные работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Также 22 октября с 8:00 и до окончания работ будет закрыт участок улицы Николая Васильева (от дома № 30 до дома № 34). На этом участке будут проводить аварийные земляные работы на сетях ливневой канализации. Автобусы будут ходить по улице Новгородской.

Псковичей просят учесть информацию при планировании поездок, выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.