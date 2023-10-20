Более 700 псковичей бесплатно доехали до санаториев с начала года

16:59, 20 октября 2023, ПАИ

Более 700 псковичей воспользовались талонами, чтобы бесплатно доехать в санатории и здравницы с начала 2023 года. Всего за этот период региональное отделение Социального фонда России выдало жителям 2 000 электронных проездных талонов до места лечения и обратно. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Сервис электронных талонов значительно упрощает процедуру оформления льготных документов на проезд к местам санаторно-курортного лечения, отметили в фонде.

Для оформления льготных билетов необходимо зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут, дату отправления, вагон и место. Затем нужно ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС и оформить билет по льготе. При оформлении билетов в кассе нужно предъявить только паспорт – информация о льготнике уже будет содержаться на сервере ОАО «РЖД».

Отметим, что обеспечение региональных льготников бесплатным проездом к месту лечения осуществляется только по путёвкам, выданными региональными отделениями Социального фонда и комитета по здравоохранению. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру 8 (800) 200-00-98.