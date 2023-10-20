Изменить условия авансирования по госконтрактам предлагает Александр Котов

16:03, 20 октября 2023, ПАИ

Механизм, призванный подстраховать регионы от недобросовестных подрядчиков, предложил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов – инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство депутаты рассмотрят на октябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Действующие правовые нормы при заключении государственных и муниципальных контрактов, подлежащих казначейскому сопровождению, обязывают заказчика авансировать работы в размере от 30 до 50 процентов суммы контракта. По общему правилу размер обеспечения исполнения контракта со стороны подрядчика должен быть не менее величины аванса, но для случаев казначейского сопровождения расчётов установлены другие требования – подрядчик должен перечислить сумму, равную 10 процентам от цены контракта, что покрывает лишь незначительную часть полученного авансового платежа.

На практике это приводит к тому, что при расторжении контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика возникает риск невозврата неотработанного авансового платежа.

«Мы предлагаем дать заказчику право прописывать в государственном контракте обязательное обеспечение контракта, то есть определённые гарантии, даже когда устанавливается казначейское сопровождение», – рассказал о сути инициативы Александр Котов.

Спикер псковского парламента обратил внимание, что при расторжении контракта выплаченный аванс невозможно оперативно взыскать и использовать на продолжение реализации проекта с новым подрядчиком. «Мало того, этот аванс можно вообще по каким-то причинам не вернуть – средства могут быть уже использованы подрядчикам, и взыскать с него просто нечего даже с помощью судебного иска. Но даже если средства вернуть ещё можно, возникают серьёзные риски неисполнения контракта в установленные сроки, неиспользования выделенных бюджетных средств и, как следствие, потери федерального финансирования», – пояснил Александр Котов.

Право заказчика установить размер независимой гарантии в объёме авансового платежа при условии казначейского сопровождения контракта минимизирует такие риски.

В случае положительного решения депутатского корпуса законодательная инициатива о внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» будет направлена в Государственную Думу РФ.