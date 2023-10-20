У жителей деревни Дедовичского района появилась надёжная сотовая связь

17:16, 20 октября 2023, ПАИ

Базовую станцию сотовой связи установили в деревне Крутец Дедовичского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 150 жителей удалённого населённого пункта получили доступ к высокоскоростному интернету и устойчивой мобильной связи благодаря действию в Псковской области федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

До конца года в Дедовичском районе установят ещё пять станций – в деревнях Сосонка, Чернецово, Сорокино, Дубишно и Станки. Таким образом, муниципалитет станет лидером по оснащению малых населённых пунктов мобильной связью в 2023 году.

Отметим, ранее по программе УЦН 2.0 мобильная связь и интернет появились в населённых пунктах Новосокольнического, Островского, Усвятского и Дновского районов.

Всего в этом году планируется установить 16 подобных вышек.

Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает появление современной сотовой связи в малых населённых пунктах, где постоянно проживает от 100 до 500 человек и мобильная связь отсутствует. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.