По итогам контрольных выездов есть положительные результаты – Юрий Бурлин

17:08, 20 октября 2023, ПАИ

Председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин прокомментировал итоги контрольных выездов своих коллег, депутатов Дениса Иванова и Сергея Гаврилова, которые были рассмотрены на заседании профильного комитета сегодня, 20 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Подобные мероприятия мы проводим ежегодно, совместно с администрацией Пскова выезжаем по болевым точкам округа. По результатам выездов в городские округа № 4 и 15 есть положительные решения. Часть вопросов включена в план работы на этот и следующий годы», – отметил он.

При этом Юрий Бурлин подчеркнул, что есть моменты, которые требуют более длительной проработки и это связано с финансированием, а часть вопросов «была снята в связи с их решением».

Председатель профильного комитета добавил, что контрольные выезды продолжатся в этом году.