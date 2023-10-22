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Общество

Общероссийская антинаркотическая акция продолжается в Псковской области

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция проходит с 16 по 27 октября. Традиционно организатором мероприятия выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция призывает граждан проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

Если необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации – можно обратиться по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал «Псковский» ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».

«Помните, что ваша достоверная и своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а возможно, и ваших близких!» – отметили сотрудники полиции.

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