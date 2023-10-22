На пяти мостах трассы Р-23 в Псковской области будет ограничено движение

14:51, 22 октября 2023, ПАИ

На пяти мостах трассы Р-23 в Псковской области будет ограничено движение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция информирует о введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь с 25 октября 2023 года до окончания ремонтных работ:

– мост через ручей Чёрный на км 198 + 786 автомобильной дороги Р-23 Плюсский район – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т»;

– мост через реку Черёху на км 291 + 910 (правый) автомобильной дороги Р-23 Псков – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т»;

– мост через реку Многу на км 293 + 112 (правый) автомобильной дороги Р-23 Псковский район – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 25 т»;

– мост через реку Мавринскую на км 430 + 434 автомобильной дороги Р-23 Опочецкий район – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т»;

– мост через реку Еменку на км 530 + 383 автомобильной дороги Р-23 Невельский район – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т».

«Уважаемые водители, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» – отметили в пресс-службе.