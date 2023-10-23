134 боеприпаса изъяли псковские росгвардейцы за неделю

10:50, 23 октября 2023, ПАИ

28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 16 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили шесть административных правонарушений, изъяли десять единиц оружия и 134 боеприпаса.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Ранее сообщалось, что в Псковской области увеличат выплату за добровольную сдачу оружия.