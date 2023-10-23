Медики Псковской областной инфекционной больницы посетили Красногородский дом-интернат

15:51, 23 октября 2023, ПАИ

Медицинская бригада Псковской областной инфекционной клинической больницы уже второй раз посетила Красногородский дом-интернат. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

За два дня врачи осмотрели 308 человек. Каждый прошёл тестирование на ВИЧ-инфекцию и получил необходимую медицинскую помощь.

«Исследование на ВИЧ проводится в рамках реализации государственной стратегии до 2030 года. Программа носит важное социальное значение», – отметили в ведомстве.