Медики Псковской областной инфекционной больницы посетили Красногородский дом-интернат
Медицинская бригада Псковской областной инфекционной клинической больницы уже второй раз посетила Красногородский дом-интернат. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
За два дня врачи осмотрели 308 человек. Каждый прошёл тестирование на ВИЧ-инфекцию и получил необходимую медицинскую помощь.
«Исследование на ВИЧ проводится в рамках реализации государственной стратегии до 2030 года. Программа носит важное социальное значение», – отметили в ведомстве.
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