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Политика

Установление в Псковской области новых памятных дат согласовали депутаты

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов под председательством Алексея Севастьянова прошло в региональном парламенте накануне сессии. Две законодательные инициативы, получившие поддержку депутатов, связаны с календарём региональных памятных дат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Установление в Псковской области новых памятных дат согласовали депутаты. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Первое предложение касается установления Дня флага Псковской области. И. о. председателя областного комитета по юстиции Дмитрий Иванов доложил, что новый праздник предложено отмечать 20 февраля – в этот день в 2019 году региональный флаг был зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Концептуально у депутатов не возникло вопросов к инициативе, но Алексей Севастьянов обратил внимание на финансовый аспект – законопроект не предусматривает финансирование торжественных мероприятий, приуроченных к новому празднику. По словам заместителя председателя правительственного комитета по финансам Владислава Бернацкого, соответствующая расходная строка появится ко второму чтению проекта областного бюджета на 2024 год. С этим уточнением члены комитета рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

Также депутаты единогласно поддержали проект закона об установлении региональной памятной даты – Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Выбор даты – 18 сентября – связан со знаковым историческим событием XVI века, когда псковичи отразили атаку войск польско-литовского государства в ходе Ливонской войны.

По вопросу об установлении зон охраны вокруг Анастасьевской часовни в деревне Портянниково Псковского района доложил председатель правительственного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Специалист отметил, что утверждения этого документа местные жители давно и с нетерпением ждали.

«Людям не очень комфортно там жилось, потому что вокруг часовни была установлена 200-метровая охранная зона, где всё было запрещено – даже сарай нельзя построить», – рассказал Вадим Нэдик о проблеме владельцев почти двух десятков домов, расположенных по соседству с региональным памятником. Руководитель исполнительного органа подчеркнул, что новые требования «никому не вредят и не мешают», при этом позволят сохранить объект культурного наследия.

Алексей Севастьянов поблагодарил коллег за работу во благо людей. Вадим Нэдик, в свою очередь, поблагодарил депутатов и аппарат Собрания за помощь в доработке документа.

Члены комитета также рассмотрели и согласовали поправки в избирательное законодательство. Первый блок поправок отражает актуальные федеральные нормы, второй предусматривает ряд изменений редакционного характера, в том числе направленных на правовое и организационно-техническое обеспечение проведения выборов на территории области.

Кроме того, в ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о назначении мирового судьи, двух представителей Собрания и губернатора в квалификационной комиссии адвокатской палаты Псковской области –  Николая Лепихина и Дмитрия Шахова, а также личное заявление члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Алексея Васильева о досрочном прекращении полномочий и вопрос о замещении вакантного места.

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