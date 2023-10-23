Доходы бюджета Пскова на 2023 год увеличатся на 90 млн рублей

16:17, 23 октября 2023, ПАИ

Изменения в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось сегодня, 23 октября, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городской Думы.

Доходы бюджета на 2023 год увеличиваются на сумму 90 млн рублей за счёт изменения налоговых доходов и безвозмездных поступлений, доложила депутатам начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Также участники заседания заслушали информацию по капитальному ремонту и ремонту дорог, дворовых территорий, проездов и объектов социальной сферы.