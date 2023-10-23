Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Доходы бюджета Пскова на 2023 год увеличатся на 90 млн рублей

Изменения в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось сегодня, 23 октября, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городской Думы.

Доходы бюджета Пскова на 2023 год увеличатся на 90 млн рублей. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Доходы бюджета на 2023 год увеличиваются на сумму 90 млн рублей за счёт изменения налоговых доходов и безвозмездных поступлений, доложила депутатам начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Также участники заседания заслушали информацию по капитальному ремонту и ремонту дорог, дворовых территорий, проездов и объектов социальной сферы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 октября 2023

Доходы бюджета Пскова на 2023 год увеличатся на 90 млн рублей
23 октября 2023

Установление в Псковской области новых памятных дат согласовали депутаты
23 октября 2023

Итоги аварийно-восстановительных работ обсудил псковский губернатор с руководителем регионального филиала «Россети Северо-Запад»
23 октября 2023

Судьбу утраченных памятников и новый состав Псковского молодёжного парламента обсудили депутаты
23 октября 2023

Дорожный фонд, налоговые льготы и выдачу патентов обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания
20 октября 2023

Опубликовано положение о комитете по молодёжной политике Псковской области
20 октября 2023

По итогам контрольных выездов есть положительные результаты – Юрий Бурлин
20 октября 2023

Изменить условия авансирования по госконтрактам предлагает Александр Котов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...