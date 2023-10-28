ПсковГУ создал консорциум лабораторий изучения Второй мировой войны

12:19, 26 октября 2023, ПАИ

Псковский государственный университет стал координатором межвузовского консорциума изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В состав новой сетевой структуры вошли восемь высших учебных заведений России: Южный федеральный университет, Марийский государственный университет, Благовещенский государственный педагогический университет, Уральский государственный педагогический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

Соглашения о вхождении в состав сети научно-образовательных лабораторий по вопросам изучения событий Второй мировой войны руководители вузов подписали в ходе семинара-совещания на Международном научно-практическом форуме «Преступления нацистов против человечности: история и современность». Церемония состоялась 25 октября в Светлогорске Калининградской области.

Семинар-совещание по вопросам создания лабораторий по изучению событий Второй мировой войны и противодействию фальсификации истории был организован ПсковГУ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

На нём заведующая лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия её фальсификации ПсковГУ Татьяна Хришкевич представила результаты и перспективы работы данной научной структуры. В частности, Татьяна Хришкевич рассказала о создании электронной базы данных «Великая Отечественная война: без срока давности» и грантовой деятельности. Говоря о планах, заведующая лабораторией наметила приоритетные научно-исследовательские направления, открывшиеся в научном поле вследствие рассекречивания архивных материалов 1941-1945 годов. Также в докладе Татьяны Хришкевич шла речь о формировании научно-педагогических школ и молодёжных научных клубов и методах внедрения научных результатов в образовательную и молодёжную политику высшей школы.

Особое внимание на семинаре вызвало выступление начальника управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василия Фролова. Он подробно представил типовую модель лаборатории по вопросам изучения событий Второй мировой войны, разработанную псковским коллективом. Кроме того, Василий Фролов защитил проект организации сетевого взаимодействия вузов России по созданию лабораторий по изучению событий Второй мировой войны и противодействию фальсификации истории. Целью взаимодействия является консолидация усилий научного сообщества в деле сохранения исторической правды.

Напомним, Международный научно-практический форум «Преступления нацистов против человечности: история и современность» – это масштабное мероприятие, которое проходит в Светлогорске Калининградской области. В нём принимают участие представители целого ряда федеральных министерств и ведомств, историки, архивисты, преподаватели и учёные, представители прокуратуры, общественности, молодёжных организаций, средства массовой информации. Участники собрались из разных уголков России, включая новые регионы, а также из Белоруссии.