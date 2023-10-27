Предложение псковских депутатов о совершенствовании контрактной системы получило поддержку регионов Северо-Запада

12:57, 26 октября 2023, ПАИ

Проект федерального закона о совершенствовании контрактной системы, подготовленный Псковским областным Собранием депутатов, поддержали депутаты всех субъектов СЗФО – решение конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России будет направлено в Государственную Думу РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

С докладом по вопросу выступил спикер Собрания депутатов Александр Котов. Автор законодательной инициативы напомнил действующие правовые нормы по авансированию государственных и муниципальных контрактов, подлежащих казначейскому сопровождению. Заказчик должен заплатить аванс в размере от 30 до 50 процентов суммы контракта, при этом обеспечение контракта со стороны подрядчика не может превышать 10 процентов.

«Мы сталкивались с такими случаями, когда при досрочном расторжении государственного или муниципального контракта с недобросовестным подрядчиком взыскать выплаченные в качестве аванса денежные средства фактически невозможно», – обозначил проблему Александр Котов и предложил законодательный механизм, позволяющий снизить риски невозврата бюджетных средств.

По мнению псковского спикера, федеральный законодатель должен предусмотреть право муниципальных и государственных заказчиков в каждом конкретном случае самостоятельно принимать решение о соотношении авансовых и обеспечительных платежей по контракту. Эту норму предложено закрепить в законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Помимо общего решения парламентской ассоциации о поддержке псковской инициативы, конференция ПАСЗР рекомендовала всем законодательным органам СЗФО направить в Госдуму отзывы о поддержке законопроекта.