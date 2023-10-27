На тайное голосование по главе Печорского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Печорского муниципального округа завершено, сообщает издание «Печорская правда».
По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество – 30 баллов набрал первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев. 24 балла набрал начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев. Остальные претенденты – глава Лавровской волости Оксана Ткачук и председатель комитета по экономическому развитию, инвестициям, приграничному сотрудничеству и туризму администрации Печорского района Анна Королёва – набрали 19 и 17 баллов соответственно.
В итоге комиссия решила предложить кандидатуры Валерия Зайцева и Сергея Авдеева для рассмотрения на сессии Собрания депутатов Печорского муниципального округа в качестве кандидатов на должность главы. Сессия запланирована на 31 октября.
На тайное голосование по определению главы Невельского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры