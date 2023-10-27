На тайное голосование по главе Печорского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры

13:21, 26 октября 2023, ПАИ

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Печорского муниципального округа завершено, сообщает издание «Печорская правда».

По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество – 30 баллов набрал первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев. 24 балла набрал начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев. Остальные претенденты – глава Лавровской волости Оксана Ткачук и председатель комитета по экономическому развитию, инвестициям, приграничному сотрудничеству и туризму администрации Печорского района Анна Королёва – набрали 19 и 17 баллов соответственно.

В итоге комиссия решила предложить кандидатуры Валерия Зайцева и Сергея Авдеева для рассмотрения на сессии Собрания депутатов Печорского муниципального округа в качестве кандидатов на должность главы. Сессия запланирована на 31 октября.