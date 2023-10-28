Около 300 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области с начала года

16:04, 26 октября 2023, ПАИ

Около семи тысяч кубометров мусора вывез филиал ООО «Экопром» с несанкционированных свалок в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в компании.

При этом ликвидировано около 300 свалок в Дно, Невеле, Новоржеве, Порхове, Палкино, Печорах, Пскове и других населённых пунктах Псковской области.

«Несанкционированные свалки образуются не только на удалённых площадках или в труднодоступных местах, но и на общественных площадках, расположенных в центрах населённых пунктов. Большинство свалок образуется ежегодно на одних и тех же точках. Через короткий промежуток времени на только что убранных местах вновь появляется мусор», – отметили в «Экопроме».