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Политика

Законодательное решение проблемы передачи земель Минобороны субъектам предложили депутаты Северо-Запада

Чрезвычайно актуальной для всех субъектов Севера-Запада назвал проблему передачи земель Минобороны в региональную и муниципальную собственность спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Вопрос обсуждался на 64-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Сыктывкаре, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законодательное решение проблемы передачи земель Минобороны субъектам предложили депутаты Северо-Запада. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В северо-западных регионах располагается большое количество воинских частей, и нередко возникает необходимость передачи имущества Минобороны – как правило, это жилые дома и объекты ЖКХ – в муниципальную или региональную собственность. При этом со стороны Министерства обороны объекты зачастую передаются без сформированного земельного участка, что создаёт для муниципалитетов большие финансовые и юридические трудности», – описал типичную для всех регионов ситуацию Александр Котов.

По словам спикера, длительные бюрократические процедуры «связывают руки» – с точки зрения права объект недвижимости без земельного участка существовать не может, содержать такой объект, заниматься его благоустройством за счёт бюджета невозможно. «Зачастую такие вопросы невозможно решить годами. И в Псковской области не один такой пример», – констатировал спикер.

Для решения существующий проблемы законодатели Северо-Запада предложили установить в федеральном законодательстве срок, не превышающий 12 месяцев, в течение которого Министерство обороны РФ обязано передать земельные участки под объектами недвижимости, ранее принадлежащими ведомству. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России единогласным решением всех делегатов конференции поддержала законодательную инициативу.

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