Андрей Михеев – о выставке «Россия»: Будем влюблять в Псковскую область

17:30, 26 октября 2023, ПАИ

Основные направления работы и развития Псковской области будут представлены на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На выставке будут представлены все основные направления работы и развития региона, а также какие-то отдельные направления экономики, культуры, туризма, социальной сферы, здравоохранения, спорта. Всё это будет нанизываться на саму визуализацию стенда и интерактивные зоны», – рассказал он.

Спикер добавил, что основная целевая аудитория – это школьники, дети, молодёжь, семьи и туристы. Предполагается, что они максимально просто и объёмно смогут получить информацию о том, что такое Псковская область, чем сейчас она живёт, привлекает туристов, что она представляет собой на карте России.

«Отраслевой график представления достижений Псковской области, наших направлений развития будет чередоваться. Начинать будем с месячника культуры. Сейчас комитет по культуре готовит всю эту программу, как мы будем представлять наше культурное наследие и наш культурный потенциал», – пояснил Андрей Михеев.

По его словам, основная цель выставки – познакомить россиян с регионами РФ. Не так много в России жителей, которые могли бы посмотреть все 89 субъектов РФ и узнать, с чем они ассоциируются, уточнил он.

Спикер подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы максимальное количество россиян узнали о Псковской области.

«В идеале, чтобы они влюбились в Псковскую область и приехали к нам обязательно в гости, а кто-то, может быть, и жить. Конечно, мы стараемся сделать программу такой, чтобы максимально заинтересовать гостей», – сказал Андрей Михеев.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. На данный момент на ВДНХ идёт монтаж стенда Псковской области для участия в выставке.