Участие Псковской области в выставке на ВДНХ обсуждают в медиацентре ПАИ

16:39, 26 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая участию Псковской области в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, проходит в медиацентре ПАИ.

Кто и как будет представлять регион в течение полугода на выставке в столице, как будет строиться деловая программа в течение всего времени, какие цели и итоги от работы на выставке хотят получить, какие предприятия и бренды представят Псковскую область, какую сувенирную продукцию предложит область гостям выставки, а также какие туристические объекты и мероприятия будет продвигать?

Об этом расскажет председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова и председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.