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Общество

Виртуальные велопрогулки по Псковской области организуют на выставке «Россия» в Москве

Виртуальные велопрогулки по туристическим маршрутам Псковской области будут представлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Виртуальные велопрогулки по Псковской области организуют на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: ПАИ

Он отметил, что маршрутов будет несколько: это Печоры, Псков, Гдовский и Пушкиногорский районы.

«У нас уже установлены три велосипеда, где можно будет, надев очки виртуальной реальности, совершить туры. Ещё и ножки подкачать», – сказал Андрей Михеев.

На фото: Андрей Михеев

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова уточнила, что в данный момент произошёл монтаж зоны велопрогулки и там есть как взрослый, так и детский велосипед. «Можно сесть вместе семьёй», – добавила она. 

Екатерина Ершова

На стенде Псковской области основой композиции является Варлаамовская башня – она будет находиться в центре, и в ней тоже будет «фишка»: если зайти внутрь, там будет мультимедийный экран с углом обзора 270 градусов.

«Мультимедийный экран находится не только впереди, но и сбоку, будет такой охват углом, что позволит действительно погрузиться в атмосферу. При выборе композиции ставился акцент на том, чтобы перенести посетителя выставки к нам, чтобы он ощутил эту атмосферу. Поэтому по правую сторону от экспозиции будет мини-копия инсталляции «Россия начинается здесь» – сразу человек как будто находится на набережной», – отметила Екатерина Ершова.

Звуковое сопровождение будет в виде псковского говора.

«Это здорово выглядит уже в тех мультимедийных материалах, которые мы получаем на согласование! Мы понимаем, что при таком угле обзора со звуковым сопровождением (там ещё будет зеркальная вставка на потолках) действительно будет завораживающая история!» – заключила Екатерина Ершова.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На данный момент на ВДНХ идёт монтаж стенда Псковской области для участия в выставке.

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