Школа молодого политика пройдёт в Пскове с 2 по 3 ноября

23:57, 26 октября 2023, ПАИ

Школа молодого политика пройдёт в Пскове с 2 по 3 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Школа молодого политика – это региональный образовательный проект, направленный на развитие молодёжи в сфере политики и выдвижение молодых людей во власть. Школа будет проходить в очном формате. Участников ждут два дня насыщенного обучения и знакомство с представителями органов власти региона, говорится в сообщении.

По словам организаторов, участники школы получат опыт публичных выступлений, полезные знакомства и круг единомышленников, навыки деловой коммуникации и публичной дипломатии, а также общение в формате диалога на равных с представителями органов власти. Кроме того, участники смогут познакомиться с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, узнать про образ начинающего политика и найти ответы на интересующие вопросы, например, зачем вообще идти в политику.

Участие в проекте бесплатно. Зарегистрироваться можно до 31 октября по ссылке.

Школа проводится АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» совместно с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов при поддержке управления общественных проектов и молодёжной политики правительства области в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.