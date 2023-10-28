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Парк Героев создадут в Пскове

Парк Героев в честь военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, создадут в Пскове по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Парк Героев создадут в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Этапы подготовки обсудили на рабочей группе под председательством вице-губернатора Александра Серавина.

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что в адрес городской администрации поступает много обращений граждан по увековечиванию памяти павших бойцов, в том числе участников СВО. Поэтому было решено сделать единое место, куда жители и гости области могли бы приехать и отдать дань памяти защитникам Родины.

«Архитектурный облик нам ещё предстоит обсудить, но, по задумке, здесь будут увековечены имена Героев России, кавалеров орденов. Отдельная тематическая зона будет посвящена героям специальной военной операции», – сказал Борис Елкин.

В ближайшее время будет опубликован конкурс на разработку проектно-сметной документации Парка Героев. Предварительно, он расположится вблизи пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе.

Важность решения о создании мемориального парка подчеркнула вдова Героя России Эльвира Васильева. Она всецело поддержала эту идею и сказала, что у многих, кто потерял своих мужей, нет места, куда можно прийти и почтить память – часто похороны проходили в других регионах России.

«Будет место, куда можно прийти, побыть, возложить цветы – для нас это очень важно, для наших детей. Они будут расти, но память всегда будет рядом», – сказала Эльвира Васильева.

По мнению руководителя регионального штаба комитета семей воинов Отечества, жены участника СВО Марии Филоновой, публичные форматы памяти – мемориальные доски на школах, муралы на домах, баннеры о современных Героях Отечества – вопрос очень чувствительный, поскольку душевные раны у родных ещё свежи. Особенно остро реагируют дети – неокрепшей психике сложно справиться с горем утраты или возникают ассоциации с родственниками в зоне СВО.

«Создается дополнительная нервозность – каждый день по пути в школу дети будут видеть мемориальную доску погибшему бойцу, учитывая, что у некоторых из них родители находятся в зоне боевых действий. Один случай в Пскове уже произошёл – девочка не смогла справиться с потерей отца, в школе об этом всё напоминало, и родители приняли решение перевести её на домашнее обучение», – заметила Мария Филонова.

При этом, убеждена Мария Филонова, молодёжь должна знать о «русских богатырях», кто защищает на поле боя свою Родину, поэтому Парк Героев должен стать местом погружения в историю, местом памяти, которое каждый может посетить, когда будет готов.

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