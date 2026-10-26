В Псковской области стартовала всероссийская акция «Монетная неделя»

13:46, 26 октября 2026, ПАИ

Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдёт при поддержке Банка России с 26 октября по 7 ноября. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

По его словам, акция проходит два раза в год – весной и осенью, в ней участвуют банки и торговые сети. В банках можно не только обменять мелочь на банкноты, но и зачислить деньги на счёт. Цель мероприятия – вернуть в оборот монеты, которые скапливаются у людей и лежат без дела, хотя являются полноправным платёжным средством. «Однако не обязательно ждать акции, просто используйте мелочь в расчётах», – заметил эксперт.

Александр Иванов отметил, что жители региона активно участвуют в акции. В 2025 году во время весеннего и осеннего этапов жители Псковской области принесли в банки и вернули в обращение более 300 тысяч монет на сумму почти 1,5 млн рублей.