Первый зампрокурора Псковской области проведёт приёмы граждан в Локне и Пыталово

13:59, 26 октября 2026, ПАИ

Первый заместитель прокурора Псковской области Константин Мозеров проведёт личные приёмы граждан в двух районах региона. Встречи состоятся 28 и 30 октября, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Приём в Локне пройдёт 28 октября в 11:00 в прокуратуре Локнянского района по адресу: улица Первомайская, 30а.

В Пыталово Мозеров встретится с жителями 30 октября в 11:00 в прокуратуре Пыталовского района на улице Красноармейской, 37.

Для участия необходимо прийти в назначенное время с письменным заявлением и всеми документами, относящимися к рассматриваемому вопросу.