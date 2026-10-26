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Общество

Второй поток образовательной программы «СВОй бизнес» стартовал в Пскове

Второй поток федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес» для участников СВО и членов их семей стартовал в Пскове на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» сегодня, 26 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Старт II потока федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Программа работает на этой площадке уже второй год. Псковская область стала первым регионом России, где обучение прошло именно в фонде «Защитники Отечества»: подопечные, ветераны и их близкие сделали первые шаги и защитили свои проекты.

В прошлом году до защиты уникальных проектов дошли 10 человек. Руководитель филиала фонда Надежда Васильева привела в пример Ольгу Пустовую – супругу участника СВО. Она пришла на программу, чтобы разобраться в мерах поддержки и узнать о возможностях финансирования, а по итогам обучения открыла игровую систему для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Это не просто бизнес, не просто бизнес-план, а дело со смыслом и с заботой», – подчеркнула руководитель фонда. По её мнению, такие проекты показывают значимость программы.

Надежда Васильева поблагодарила партнёров, коллег и единомышленников за слаженную и профессиональную работу в команде. Благодаря программе у ветеранов и их близких есть возможность получить новые знания, умения и навыки в Псковской области и попробовать себя на новом поприще. «Пять дней – небольшой срок, но для всех участников он будет очень ярким и насыщенным. Программа объединит всех, и у вас есть возможность пройти этот путь вместе – от первых идей и нового плана до защиты реальных проектов, которые можно воплотить на территории нашего региона», – обратилась она к участникам.

Фото: ПАИ

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев зачитал приветствие губернатора Михаила Ведерникова и сам обратился к участникам. По его словам, программа очень важна для региона и проходит в Псковской области во второй раз.

Он добавил, что для участников организуют отдельную встречу с губернатором Псковской области. На ней авторы проектов смогут показать свои идеи. Министр подчеркнул, что запустить дело бывает непросто, поэтому при реализации проектов важна поддержка губернатора, правительства и профильных министерств.

«Эта программа создана для вас – участников специальной военной операции, ветеранов и членов вашей семьи. Её главная цель – помочь вам раскрыть свой потенциал и получить реальные инструменты для ведения собственного дела», – говорится в приветствии губернатора.

Напомним, программа помогает участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей получить практические знания по запуску и развитию своего дела – от выбора идеи до составления плана и первых шагов на рынке. Участников ждут пять дней насыщенной работы: лекции, общение с действующими предпринимателями и подготовка к защите собственных проектов. По словам организаторов, тем, кто дойдёт до конца программы, помогут воплотить идеи в Псковской области. Также для участников планируют отдельную встречу с губернатором региона, где они смогут представить свои проекты.

Организаторами программы на территории региона выступают министерство экономического развития Псковской области, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Псковское региональное отделение «Опоры России», дополнительный офис «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк ПСБ», филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области, региональное отделение партии «Единая Россия».

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